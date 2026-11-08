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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı Haber Videosunu İzle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı. Köprü kırmızı, mavi ve yeşil renklere büründü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabah saatlerine kadar sürecek. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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