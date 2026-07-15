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Şehit Halasının İzinden: Minik Gülşah'a Özel Harekat Üniforması

Şehit Halasının İzinden: Minik Gülşah'a Özel Harekat Üniforması
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Marmaris'teki 15 Temmuz anma programında, şehit Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in 10 yaşındaki yeğenine Özel Harekat üniforması hediye edildi. Küçük Gülşah, halası gibi başarılı bir polis olmak istediğini söyledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı'nda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in yeğeni Gülşah Güler'e (10), Özel Harekat polisi üniforması hediye edildi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Program düzenlendi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler'in yeğeni Gülşah Güler'e Özel Harekat polisi üniforması hediye etti. Gülşah Güler, Karaman'a teşekkür ederek üniformayı severek giyeceğini söyledi. Güler, halası gibi başarılı bir polis olmak istediğini belirtti. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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