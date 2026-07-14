FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Gülşah Güler'in anı evi ziyaret edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlı)ğına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in anısına memleketi Hatay'da yaptırılan ev ziyaret edildi.

Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, beraberindekilerle Reşatlı Mahallesi'nde şehit Güler adına ailesi tarafından yaptırılan eve ziyarette bulundu.

Şehit Güler'in meslek hayatında kullandığı üniforması ve kişisel eşyalarının yer aldığı evi gezen protokol üyeleri, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaymakam Cankatar, ziyarette, anı evinin şehidin hatırasını yaşatması açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Şehide Allah'tan rahmet dileyen Cankatar, "Bu evde şehidimizin anılarının yaşatılması ailesi için bir gurur kaynağıdır, şehidimiz hatıralarıyla yaşamaya devam edecek." dedi.