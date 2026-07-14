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15 Temmuz şehidi Barış Efe mezarı başında anıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Vali ve protokol üyeleri şehidin kabrine karanfil bırakarak ailesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliği tarafından Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra Vali Oktay Çağatay, Eflani Kaymakam Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe eşliğinde şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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