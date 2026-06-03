Haberler

İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülen '15 Temmuz Milli Hafıza Projesi'ne başvurular 8 Haziran'da sona erecek. Projede birinciye 250 bin lira ödül verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular sürüyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek, ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek için hazırlanan proje çağrısında son 5 gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Milli birlik ve demokrasi değerlerimizi özgün fikirlerinle taçlandır, onuncu yılın iletişim çalışmalarında senin projen de yer alsın." ifadesine yer verildi.

Proje çağrısı

"15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz." temasıyla duyurulan proje ile görsel, yazılı, dijital içerik ve proje önerilerinin kalıcı birer esere dönüştürülmesi, desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye, 8 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Projeye ilişkin değerlendirme sonuçları 16 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Yapılacak değerlendirmeler neticesinde dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 250 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira ödül, ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye https://yarisma.15temmuz.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti

Polatların kaldığı otelde silahlı saldırı! Engin'in kuzeni öldürüldü
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor

Güne damga vuran iddia: Beşiktaş bombayı Mauro Icardi ile patlatıyor
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Bizi sınamaya kalkmayın...

Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler

Tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha