On Kere Daha: 15 Temmuz'da Bir Şehidin Manevi Yolculuğu

TRT Sinema ortak yapımı "On Kere Daha", Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehadet mertebesine ulaşan genç bir fabrika işçisinin manevi yolculuğunu ekrana taşıyor.

Yapımcılığını Hisse Temaşa'nın üstlendiği, çekimleri Zeytinburnu, Rami ve Kadıköy'deki farklı mekanlarda gerçekleştirilen kısa film, 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Ömer Miraç Tunç'un oturduğu projenin senaryosu, Yusuf Faruk Tunç tarafından Hazreti Muhammed'in bir hadisişerifinden ilhamla kaleme alındı.

Görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin'in üstlendiği yapımda, Bayram karakterini genç oyuncu Yiğit Ege Yazar oynuyor.

"Şehadetin en büyük kemalat olduğu ile alakalı bir film"

Filmin senaristlerinden Yusuf Faruk Tunç, projeye ilişkin AA muhabirine, hikayeyi ağabeyiyle kaleme aldıklarını belirterek, "(On Kere Daha) projesi, 15 Temmuz'da şehit olan kahraman milletimizin, Peygamber Efendimiz'in hadislerindeki şehadet konseptiyle kurduğu ilişkiyi anlatan bir film." dedi.

Yusuf Faruk Tunç, filmin ismi ve konusuna değinerek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisişerifinde buyuruyor ki 'Kimse dünyaya dönmek istemez, fakat şehitler müstesna. Çünkü onlar şehitlik anında öyle ikramlara kavuşurlar ki dünyaya 10 kere daha dönüp, şehit olmak ister.' Filmimizin ismi buradan geliyor. Şehadetin aslında bir yarım kalma olmadığı, en büyük kemalat olduğuyla alakalı bir kısa film. Bayram isimli bir fabrika işçisini işliyoruz. Hayatının daha çeyreğini doğru düzgün yaşamamış 25 yaşlarındaki bir karakterin, şehadetle hayatın tamamını yaşamasını hatta tamamının da ötesine geçmesini anlatıyoruz."

"Herkesin kendi hikayelerini anlatması gerekiyor"

Projeyle TRT 12 Punto yarışmasına başvurduklarını ve yapım desteği kazandıklarını anlatan Yusuf Faruk Tunç, "TRT'nin böyle kıymetli işler yapmaya destek olması bence çok önemli. Çünkü insan hafızası sanat eserleriyle veya kültürel hareketlerle biraz daha tazeleniyor. Bizler eğer bundan bahsetmez, eserlerimize veya gündelik konuşmalarımıza konu etmezsek, yarın öbür gün ne yazık ki unutacağız. 15 Temmuz'un ne kadar kıymetli bir destan olduğunu anlamak için herkesin kendi hikayesini anlatması gerekiyor." diye konuştu.

Yönetmen Ömer Miraç Tunç ise çekimlerin yoğun ve zorlu geçtiğini dile getirerek, hedefleri ve duygularının kendilerini motive ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un 10. yılında, şehit olanlara bir armağan niyetiyle filmi yapmayı planladıklarını belirten Tunç, "Filmimizde oyuncumuz tekrar tekrar dünyaya gelerek, defalarca kez 15 Temmuz gecesinde şehit olarak, o şehitlerin kanının yerde kalmadığı ve niyetlerinin yerine geldiğini gösteren bir duygu sergiliyor." ifadelerini kullandı.

"Roman kardeşlerimizin neler yaptığını gözlerimle gördüm"

Filmde "Ziya" karakterini oynayan 44 yıllık oyuncu Şahin Sekman da hikayenin 15 Temmuz direnişinde en önde yer alan Roman vatandaşlar üzerinden kurgulanmasının önemine dikkati çekti.

Darbe girişimini birebir yaşadığını anlatan Sekman, "Selamsız'da oturuyorum. Oradaki Roman kardeşlerimizin neler yaptığını gözlerimle gördüm. En önde onlar gitti, kendilerini siper etti. İnsan o günlere dönüyor gerçekten. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Bir daha olsa gene direniriz. İzleyicinin çok hüzünleneceğini ve şehitliğin ne kadar büyük bir mertebe olduğunu göreceklerini düşünüyorum." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Filmin başrol oyuncusu Yiğit Ege Yazar ise Bayram karakterini oynamaktan duyduğu heyecana işaret ederek, "15 Temmuz'da şehit olmuş bir karakteri canlandırmak gerçekten değerli benim için. Bayram çok sahici ve gerçek bir karakter olarak yazılmış. Projenin farklı bir biçimle anlatılmasını çok iyi buldum ve bu projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.