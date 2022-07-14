15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sunar, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, yaşamlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

15 Temmuz'un, "Canımız da malımız da evladımız da vatana kurbandır" diyenlerin yazdığı destansı bir zafer olduğunu vurgulayan Sunar, o gün milli şuurun ayağa kalktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında "Vatan bir bütündür asla parçalanamaz" hükmünün cihana haykırıldığı 15 Temmuz'un, aynı zamanda dünya demokrasi tarihinin de en aydınlık hareketi olarak tüm dünyada hayranlık uyandırdığına işaret etti.

Sunar, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarihte eşi görülmemiş demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz, FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen milli iradenin zaferidir; şanlıdır, kutludur. ruhu hep diri tutulacaktır. Hain darbe girişimine karşı koyarak, vatan topraklarının Türk milletine ait olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya haykıran milletimize şükranlarımızı sunuyor, bu uğurda can veren başta Ömer Halisdemir olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hürmet ve saygılarımızı iletiyoruz."