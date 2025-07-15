15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şiir Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın ardından konser düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle düzenlenen program ile şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde düzenlenen programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Sela okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Yarışmada birinciliği Sarıyer Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Gökhan Yavuz, ikinciliği Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Uğur Sadık Karamustafa, üçüncülüğü ise Beylikdüzü Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Derin Gül kazandı. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan sanatçı Yücel Arzen ve ekibi, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

'15 TEMMUZ BİR DAHA DENENMEYECEK ŞEKİLDE TARİHE GÖMÜLMÜŞTÜR'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş konuşmasında, "Türkiye ne zaman ayağa kalksa, ne zaman güçlense, mutlaka bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz, bu milletin 'yeter artık, söz milletindir' dediği, çıplak elleriyle namluların karşısında durduğu, ülkesine ve liderine sahip çıktığı bir gün olmuştur. Bu girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizin ferasetiyle bertaraf edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.