Üye Girişi
Haberler

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Mehmet Ali Atılgan'ın mezarı başında da anma gerçekleştirildi. Programa, Gercüş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Gercüş Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Gercüş Kaymakamlığında bekçi olarak görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Ali Atılgan mezarı başında anıldı.

Programlara, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Kasım Yalçın, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı İbrahim Torlak, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz AK Parti Gercüş Batman Cami Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
title