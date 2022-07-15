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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Cem Mete Okur - Güncel
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesiyle tamamlanan etkinlikte, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

AA / Cem Mete Okur - Güncel

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