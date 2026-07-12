İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet ve Motosiklet Korteji Düzenlendi

İSTANBUL –"İrade Bizim, Gençlik Bizim" temasıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji, Taksim Meydanı'ndan başlayarak Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde "İrade Bizim, Gençlik Bizim" 15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndan hareket eden bisikletli ve motosikletli katılımcılar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne kadar pedal çevirip konvoy halinde ilerledi. Etkinlikte demokrasiye, mili iradeye ve birlik ruhuna vurgu yapılırken, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler anıldı ve gazilere minnet duyguları ifade edildi.

Kaynak: ANKA