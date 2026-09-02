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15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar açıklandı. Haber, araştırma-inceleme, röportaj ve internet haberciliği dallarında ödüller verilirken, fotoğraf dalında katılım yetersizliği nedeniyle değerlendirme yapılmadı. AA muhabirleri özel ödüllere layık görüldü.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Bergamalı gazeteci ve yazar merhum Şakir Süter anısına düzenlenen 15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması, 5 kategoride düzenlendi.

Haber dalında İlkses gazetesinden Yusuf Çağırtekin, araştırma-inceleme dalında Yenigün gazetesinden Mehmet Gülümser, röportaj dalında Yenigün gazetesinden Nurcan Etik, internet haberciliği dalında İlkses gazetesinden Merve Ağrıç ve Kemal Özkurt birinci oldu.

Fotoğraf dalında ise katılım yeter sayısına ulaşılamadığı için değerlendirme yapılmadı.

Yarışmada Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Metin Aydemir ve kameraman Ahmet Turhan Altay, "Hollandalı Ressamın Tablosundaki Bergama Halısı, Doğduğu Topraklarda Yeniden Dokunuyor" başlıklı çalışmayla Bergama Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

AA muhabiri Fırat Özdemir de "İzmir'in Kuzeyi Ege'nin Ekonomide Yeni Büyüme Bölgesi Olarak Öne Çıkıyor" haberiyle Bergama Ticaret Odası (BERTO) Ekonomi Özel Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: AA
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