Haberler

Gebze'de 15 katlı binada çatı yangını

Gebze'de 15 katlı binada çatı yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir sitede 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir sitede 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bir sitede 15 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, bina ise önlem amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlikeli" uyarı! Valilikler açıklama yaptı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi