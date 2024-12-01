15 Hırsızlık Suçundan Hapse Girmiş Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 15 hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık suçundan hakkında 162 suç kaydı olan ve 15 hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç'nin (35) kullandığı araç tespit edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu Ceylan Ç. evine girmek istediği sırada yakalandı.

Ceylan Ç'nin ayrıca 10 suçtan ifadesi alınmak üzere arandığı belirlendi.

11 çocuğu bulunan ve 12'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Ceylan Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.