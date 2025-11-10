15. Çin Ulusal Oyunları Görkemli Törenle Başladı
GUANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- 15. Çin Ulusal Oyunları pazar akşamı kültürel miras ve teknolojik yeniliklerin ön planda olduğu görkemli bir törenle başladı. Etkinlik ilk kez Guangdong, Hong Kong ve Makao'nun ev sahipliğinde düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel