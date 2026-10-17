14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü Kayseri'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, kasten öldürme suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA