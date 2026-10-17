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14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

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Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, kasten öldürme suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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