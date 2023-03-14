14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel istismar şikayeti üzerine şüphelileri aramaya koyuldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinsel istismar şüphelisi olduğu iddia edilen B.K. ve S.Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel