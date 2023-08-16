14 yaşındaki Eren denizde boğuldu, 2 kuzeni ise hastanede tedaviye alındı (3)

EREN KURTARILAMADISamsun'un Atakum ilçesinde, kuzenleri Beyza ve Nisa ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Eren Biçer, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.