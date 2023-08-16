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14 yaşındaki Eren denizde boğuldu, 2 kuzeni ise hastanede tedaviye alındı (3)

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EREN KURTARILAMADISamsun'un Atakum ilçesinde, kuzenleri Beyza ve Nisa ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Eren Biçer, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

EREN KURTARILAMADI

Samsun'un Atakum ilçesinde, kuzenleri Beyza ve Nisa ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Eren Biçer, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin Demir - Güncel

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