Haberler

Ankara'da 14 yaşındaki Elif Güner'in öldüğü kazaya ilişkin davada karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 19 Şubat'ta 14 yaşındaki Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Yasin Aloğlu, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Başkentte, 19 Şubat'ta aracıyla 14 yaşındaki Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Yasin Aloğlu'na, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aloğlu, hayatını kaybeden Güner'in annesi Tuğba, babası Dündar ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, sanık Aloğlu, mahkemedeki savunmasında, istemeden böyle bir kazaya sebep olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Güner ailesi ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, Aloğlu'nu "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından Güner'in hayatını kaybetmesine ilişkin Aloğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame, Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP Genel Merkezi'ne Özel’in pankartı asıldı

CHP önünde toplanan kalabalığı coşturan hareket
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
CHP Genel Merkezi'nde arbede: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı

CHP karıştı! Fotoğraf ayaklar altına alındı
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!