Ankara'da 14 yaşındaki Elif Güner'in öldüğü kazaya ilişkin davada karar

Başkentte, 19 Şubat'ta aracıyla 14 yaşındaki Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Yasin Aloğlu'na, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aloğlu, hayatını kaybeden Güner'in annesi Tuğba, babası Dündar ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, sanık Aloğlu, mahkemedeki savunmasında, istemeden böyle bir kazaya sebep olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Güner ailesi ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, Aloğlu'nu "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından Güner'in hayatını kaybetmesine ilişkin Aloğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame, Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.