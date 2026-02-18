Haberler

14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı

14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Kayseri'de 14 yaşındaki bir çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak katlayıp öptü. Bayrağı katlayıp öpen çocuğun o anları bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK KALDIRDI

Daha sonrasında bayrağı katlayan çocuk, öperek ilerlemeye devam etti. O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, gencin yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun ağabeyim" dediği, çocuğun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
