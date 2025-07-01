14 Yaşındaki Bisiklet Sürücüsü Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Ali Güler, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
K.T. yönetimindeki 67 BL 411 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Ali Güler'in (14) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel