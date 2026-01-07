Haberler

8 Maden İşçisi 13. Yılda Anıldı

Güncelleme:
ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde taşeron şirketin çalıştığı ocakta metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 maden işçisi, kazanın 13'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

7 Ocak 2013'te Kozlu'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait taşeron firmanın çalıştığı maden ocağında meydana gelen kazada metan gazı püskürmesi sonucu 8 madenci hayatını kaybetti. Kazanın 13'üncü yıl dönümünde, TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında gündüz vardiyası öncesi tören düzenlendi. Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile sendika yöneticileri, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Kadir Dalkılıç, İşletme Müdürü Osman Soylu ve madenciler katıldı.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada şehit olan 8 maden işçisini rahmetle andıklarını ifade etti. Maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak, maden ve tüm şehitler için dualar edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
