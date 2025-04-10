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13 Yıl Aradan Sonra İlk Temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti'ni, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM'deki "tokalaşmasıyla" başlayan ve Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısıyla devam eden süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te TBMM'deki "tokalaşmasıyla" başlayan ve Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısıyla devam eden süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Milletvekili Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı DEM Parti İmralı heyetini, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve önceki dönemde de çözüm sürecinde yer alan AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala yer aldı.

Cumhurbaşkanlığındaki kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

DEM Parti'nin görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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