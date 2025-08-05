13 Yaşındaki Çocuk Babasını Tabancayla Yaraladı

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Mersin'de bir 13 yaşındaki çocuk, babasıyla yaşanan tartışma sonucu babasını tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı.

MERSİN'de 13 yaşındaki M.B.Ö., tartıştığı babası Ahmet Ö.'yü (38) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, 3 Ağustos'ta Toroslar ilçesi bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi 88052 Sokak'taki evde meydana geldi. M.B.Ö. ile babası Ahmet Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yatak odasında bulunan babasına ait tabancayı alan M.B.Ö., Ahmet Ö.'nün başına ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Ö., ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan M.B.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, "Babam sürekli küfredip, küçük düşürücü sözler söylüyordu. Tartışma sırasında tokat atınca sinirlendim ve yatak odasında bulunan, babama ait tabancayı alıp ateş ettim" diyen M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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