Ankara'da 8. sınıf öğrencisi parkta bıçaklandı

ANKARA'da 8'inci sınıf öğrencisi Mete B. (13), parkta oynarken önceden tanımadığı M.Ö. (15) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Mete B., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. Mete B.'nin annesi Hülya B., İstanbul'da Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak, "Ben şanslıyım ki çocuğum hayatta. Bunu yapan 'çocuk' diye elini kolunu sallayarak serbest gezecek mi?" dedi.

Olay, 22 Nisan'da akşam saatlerinde İncirli Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Mete B., iddiaya göre parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kendisine uyuşturucu madde soran daha önce tanımadığı M.Ö. tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Mete B., ambulansla Etlik Şehit Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'YARIN BAŞKASININ ÇOCUĞUNUN BAŞINA GELEBİLİR'

Mete B., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Mete B.'nin annesi Hülya B., şikayetçi oldukları şüpheli M.Ö.'nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Hülya B., işten eve dönerken oğlunun bıçaklandığını öğrendiğini söyleyerek, "Oğlum bakkala gitmişti. Anahtarı evde unutunca, 'Anne ben parkta seni bekleyeyim' dedi. Çocuğum sırtından bıçaklanmış. Kalbinin 2 santim yukarısı; aşağı gelse, belki kalbine isabet edecekti bıçak. Yapan 15 yaşında. Bu mahallede oturmuyor. Teyzesinin evine ziyarete gelmiş. Çocuk serbest şu anda. Şu an benim çocuğumun can güvenliği var mı? O çocuğu serbest bırakan savcılar neye göre serbest bıraktılar? Başka birilerinin canını da yaksın diye mi serbest bıraktılar? İstanbul'da buna benzer bir olay oldu. İtalyan şefin oğlu öldü. Ben şanslıyım ki çocuğum hayatta. Bunu yapan 'çocuk' diye elini kolunu sallayarak serbest gezecek mi? Bunun ailesi niye irdelenmiyor? Bunu neye göre serbest bıraktınız? Tedavi mi edeceksiniz, koruma altına mı alacaksınız? Bugün benim çocuğum kurtuldu, yarın başkasının çocuğunun başına da gelebilir" dedi.

'ÇOCUĞUMUN CAN GÜVENLİĞİNDEN KAYGILIYIM'

Hülya B., serbest bırakılan şüphelinin daha önce de mahalleye geldiğini ve uyuşturucu madde aradığını öğrendiklerini söyleyerek, "O gün de benim çocuğumdan istemiş. Çocuğum nereden bilsin uyuşturucuyu. Onunla ilgili aralarında bir tartışma çıkıyor. Çocuğum bıçağı görünce kaçıyor. Ayağı takılıp düşünce sırtından saplamış. Şans eseri kalbine ya da ciğerine gelmedi. Ahmet Minguzzi cinayetine benziyor. Benim çocuğum da onun yaşına yakın bir yaşta. Yine öldürücü bir darbe. Biz çocuklarımızı sokakta toplamadık. '18 yaşından küçük' denilip de 2-3 ay yatıp da 3 sene yatıp da ya da yatmayarak serbest mi kalacak? Şu an çocuğumun can güvenliğinden kaygılıyım. Çünkü şikayetçi oldum. Ben çocuğumu 24 saat çanta gibi yanımda gezdiremem. Okula giden bir çocuk bu. Şu an çocuğumu yanımda götürüyorum, yanımda getiriyorum. Raporu bitince ne olacak? Sürekli yanımda mı gezdireceğim? Çok kaygılıyım, endişeliyim. Başka aileler de endişeli" diye konuştu.

Mete B. de şüpheliyi daha önce tanımadığını, yanına gelip uyuşturucu istediğini, olmadığını söyleyince sinirlenip kendisini bıçakladığını, cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,