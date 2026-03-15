Ufka Yolculuk Yarışması katılımcıları bu sene "Nasıl İnanmalı?" sorusuna yanıt aradı

Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı.

"İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla her yaştan katılımcıyı hedefleyen, dereceye girenlere 46 umre seyahati ve milyonlarca lira değerinde para ödülünün verileceği yarışmaya bu yıl 824 bin 878 kişi kayıt yaptırdı."

Türkiye'nin 81 ilinde çevrim içi düzenlenen yarışma ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve bu yıl ilk kez eklenen "ilahiyat" olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar ilkokul kategorisinde "Kuşların Çağrısı", ortaokulda "Tevhid Muhafızları", lisede "Gördüğüme Görmediğime", yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde ise "Nasıl İnanmalı?" adlı eserlerden hazırlanan soruları yanıtladı.

Yarışmanın cevap anahtarı 15 Mart saat 20.00'de yayımlanırken sınav sonuçları 24 Mart'ta saat 10.00'da "www.ufkayolculuk.com" adresi üzerinden erişime açılacak. Yarışmacılar bu tarihler itibariyle doğru-yanlış kontrollerini yapabilecek ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabilecek.

Bugüne kadar "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam", "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" gibi temalarla düzenlenen organizasyon, 13 yılda toplam 6,5 milyonu aşkın kişiye ulaştı.