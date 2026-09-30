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13 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 62 şüpheliden 49'u tutuklandı

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Osmaniye merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 49'u tutuklandı. MASAK verilerinde 5 milyar 972 milyon liralık işlem hacmi belirlenen şüphelilerin hesaplarına el konuldu. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna karışan şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Kimlikleri belirlenen zanlıların, bahis için "sistem evi" kurdukları, para transferlerini deftere not aldıkları, "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" gibi kod isimler kullandıkları tespit edildi.

Banka hesaplarını kullandıkları kişileri etkilemek için havuzlu rezidans ve lüks araçlar kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahiste bu hesaplardan yararlandıkları ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen verilerde 5 milyar 972 milyon liralık işlem hacmi belirlenen şüphelilerin, banka, ödeme kuruluşları ve kripto borsalardaki hesaplarına el konuldu.

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Ankara, İstanbul, Elazığ, Tekirdağ ve Muş'ta belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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