Isparta'da 8 asırlık Afşar Cami zamana direniyor

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki 1219 yılında inşa edilen Afşar Cami, çivisiz ahşap mimarisi ve özgün iç yapısıyla dikkat çekiyor. Yapı, İslam sanatındaki mukarnas süslemeleri ve benzersiz mimarisi ile bölgenin önemli bir kültürel mirası olarak öne çıkıyor.

Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) süslemeler, yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.

Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor.

Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, gazetecilere, bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi.

Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek, yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu, daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı.

Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
500

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat
Yavuz Bingöl’den “Başıbozuklar” filmine dava! 2 milyon TL şartı

Tek bir iddia yetti! Süreç yargıya taşındı