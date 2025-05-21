12 Yıldır Aranan Hükümlü Çerkezköy'de Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki A.A., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 yıl aradan sonra yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yıldır 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki A.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün 12 yıldır arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel