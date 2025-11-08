12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Halfeti'de Yakalandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.G, düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G'nin Gürkuyu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel