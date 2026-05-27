Kazada ölen Halil, 1 gün önce Sakaryasporlu futbolcuyla antrenman yapmış

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Halil Acar'ın, kazadan bir gün önce Sakaryasporlu futbolcu Alparslan Demir ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında D-014 Karasu-Kaynarca yolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Acar, kurtarılamadı.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE ANTRENMANA ÇIKMIŞ

Sakarya 1. Amatör Ligi ekiplerinden Sakarya Kartalspor altyapısında forma giyen Halil Acar'ın, kazadan bir gün önce Sakaryaspor'un defans oyuncusu Alparslan Demir'le antrenman yaptığı ortaya çıktı. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acar ile antrenmanda tanıştığını belirten Demir, "Daha dün antrenman yaparken tanıştığım Sakarya Kartalsporlu Halil Acar kardeşimin bugün acı haberini aldık. Başımız sağ olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Kazadan yaralı kurtulup tedavi gören yakınlarına tez zamanda Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Halil Acar'ın cenazesi bugün öğle namazının sonrası Kaynarca Arifağa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından ardından Arifağa Arapdede Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
