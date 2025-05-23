12 Yaşındaki Çocuk İşçi İnşaatta Düşerek Ağır Yaralandı

(ANKARA) -İSİG Balıkesir'de inşaatta çalıştırılan 12 yaşındaki çocuğun binanın 2'nci katından düşerek ağır yaralandığını açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Balıkesir'in Edremit İlçesinde inşaatta çalıştırılan 12 yaşındaki Timur Öztürk'ün inşaatın 2'nci katından düşerek ağır yaralandığı belirtildi. İSİG tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Timur Öztürk... 12 yaşında... Balıkesir Edremit'te çalıştığı inşaatın 2.katından düşerek ağır yaralandı. Yaşıtı olan bir başka çocuk işçi nezaretinde özel bir hastaneye getirildi. Entübe edilen Timur, çocuk yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk edilecek."