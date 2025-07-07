12 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü

12 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, evlerinin 3. katındaki balkondan düşerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk 3. kattan düşerek yaralandı.

İstasyon Mahallesi Ergin Sokak'ta 12 yaşındaki R.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin 3. katındaki balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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