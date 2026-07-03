"12 Punto 2026", 30 ülkeden sinema profesyonelini İstanbul'da ağırlayacak

TRT tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan "12 Punto 2026", 12-19 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer alıyor.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, programa dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Punto 2026 için geri sayım başladı. 15 Temmuz Destanı'nın 10. yılına özel yaptırdığımız kısa filmlerin gösterimleri ve Filistin Sineması özel bölümünün de yer aldığı dopdolu bir 12 Punto haftası sinemaseverleri bekliyor." ifadesini kullandı.

Filistin sineması özel bölümü

Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılan etkinlik ABD'den Çin'e, Fransa'dan İran'a, Filistin'den Bosna-Hersek'e kadar 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirecek.

Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan 12 Punto, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı dayanışma ortamı yaratmayı ve küresel farkındalığı artırmayı da sürdürüyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan "Filistin Sineması Özel Bölümü" dikkati çeken konukları ağırlayacak.

Kaouther Ben Hania imzalı 2026 yılı Oscar adayı "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin yapımcısı Nadim Cheikhrouha, program kapsamında İstanbul'da olacak.

Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde kısa listeye kalma başarısı gösteren TRT ortak yapımı "Filistin 36" filmi de 16 Temmuz'da Feriye'de sinemaseverlerle buluşacak. Gösterime filmin yapımcısı Ossama Bawardi ve başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya da katılacak.

15 Temmuz'un 10. yılına özel kategori

12 Punto, bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan "15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması" kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturacak. 3 kısa film, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde beğeniye sunulacak.

Mehmet Parmaksız'ın yönetmenliğini, Muhammed Savaş Pat'ın ise yapımcılığını üstlendiği "Dünyanın Bütün Şafakları", yönetmenliğini ve yapımcılığını Ömer Miraç Tunç'un gerçekleştirdiği "On Kere Daha" ve yönetmenliğini Feyzi Baran'ın, yapımcılığını ise Baran Mayda ile Ceyda Aksoy'un yaptığı "Otuz İki Dakika" bu kategoride yer alan filmler olacak.

Toplam 113 uzun metrajlı filmin başvuru yaptığı 12 Punto'da, elemeleri geçen 90 senaryo arasından seçilen 12 finalist proje büyük ödül için yarışacak.

Ön jüriliğini Yüksel Aksu, Fadik Sevin Atasoy, Ümit Köreken, Faysal Soysal ve Nuriye Bilici'nin yaptığı yarışmada finalistler senaryo, pazarlama ve yapım atölyelerinin ardından projelerini uluslararası jüriye tekrar sunacak.

Yarışma sonucunda üç projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, üç projeye TRT Ön Alım Ödülü, altı projeye de TRT Proje Geliştirme Ödülü verilecek. 19 Temmuz akşamı TRT 2'den canlı yayınlanacak ödül töreninde, "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanan projeler de ilan edilecek.

Hafta boyunca her akşam TRT 2'de yayınlanacak olan "12 Punto Özel" programında, finale kalan projelerin sahipleri, vizyoner yapımcılar ve sinema sektörünün önde gelen isimleriyle röportajlar ve söyleşiler yer alacak.