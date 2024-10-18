Kaş ilçesinde düzenlenen 12'nci Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması başladı.

Kaş Belediyesinin desteğiyle Yeşilköy Kültür ve Dayanışma Derneğince Müfit Kayacan Açıkhava Sahnesinde düzenlenen tiyatro buluşması, Yeşilköy Halk Tiyatrosu'nun "Köşe Kapmaca" adlı oyunuyla başladı.

Oyunu, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ile belediye başkan yardımcısı Halil Arıkan ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Uludağ da seyretti.

"Anadolu'da Tiyatro Yapmak" konulu söyleşinin de düzenleneceği etkinlik yarın sona erecek.