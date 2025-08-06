Tokat Merkezli Operasyonda 32 Şüpheli Yakaladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli olarak yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 12 farklı ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, bahis suçlarının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladık.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel