İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 103 zanlı adliyede

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 103 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul ve Bakırköy cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul ile Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

Operasyon

Polis ekiplerince, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" gibi çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlik ve adresleri belirlenmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 14 Temmuz'da 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 74 zanlı yakalanmış, devam eden çalışmalarda 14 şüpheli daha gözaltına alınmış, çeşitli suçlardan cezaevinde olan 15 kişi emniyete getirilmişti.