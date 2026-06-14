Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat ile çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.