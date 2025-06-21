118. Geleneksel Yayla Göçü Başladı: Hayvanlar Gelin Gibi Süsleniyor

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118. Geleneksel Yayla Göçü Başladı: Hayvanlar Gelin Gibi Süsleniyor
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 118 yıldır devam eden yayla göçü geleneği, bu yıl da renkli görüntülerle kutlandı. Gelin gibi süslenen hayvanlar, kemençe, davul ve zurna eşliğinde Dikmen Yaylası'na doğru yola çıktı.

118 yıldır devam eden gelenek: Gelin gibi süslenen hayvanları ile göçe başladılar

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde asırlık yayla göçü başladı. 118'ncisi yapılan göçte adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.

Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 118 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkartıldı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi. Hayvanları gelin gibi süslediklerini belirten Ayfer Ark, "Yaylaya çıktı, hava sisli ve soğuk ama güzel. Geceden hayvanlarımızı boyadık sabahta püsküllerini takıp süsledik. İlk defa bu sene yaylada kalacağız" derken İbrahim Ark, "Yolculuğumuz sabah yağmurluydu ama sonrasında düzeldi. Yaylada yaklaşık 4 ay kalacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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