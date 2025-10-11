Haberler

11 Yıl Firari Olan N.T. Van'da Yakalandı

Van'da 11 yıldır aranan cinayet faili N.T., jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Hakkındaki müebbet hapis cezası kesinleşen firari, uzun süre izini kaybettirmişti.

VAN'da, 11 yıldır aranan firari, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evindeki özel bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bahçesaray Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, Tekin Orhan'ın öldürülmesi olayının faili olarak aranan ve hakkındaki müebbet hapis cezası kesinleşen N.T.'nin izine ulaşıldı. Uzun süre dağlık alanlarda ve farklı şehirlerde saklandığı belirlenen firarinin Van'da bir evde bulunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, firarinin, evin salon kısmında bulunan koltuğun altına özel olarak hazırladığı gizli bölmede saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen şafak operasyonunda, yer altı görüntüleme cihazları ve termal kameralarla yapılan incelemede, gizli bölmeye saklandığı saptanan firari, ekipler tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen N.T., firari olarak geçirdiği 11 yıl boyunca farklı yerlerde izini kaybettirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
