Antalya'da 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan Y.B., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, adli makamlarca tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.