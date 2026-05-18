Haberler

Şırnaklı Lina yaptığı hayvan resimleriyle ödül ve madalyalar kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde BİLSEM'de eğitim alan 11 yaşındaki Lina Feyruz Ökten, ABD'de düzenlenen uluslararası yarışmada onur ödülü kazandı, eseri 2026 yılı tebrik kartı setinde kullanılacak.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) resim eğitimi alan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Lina Feyruz Ökten, tuvallerine yansıttığı hayvan figürleriyle ödüller kazandı.

Dicle Ortaokulu'nda okuyan ve BİLSEM'de hafta sonu resim eğitimi alan Ökten, çizdiği baykuş resmiyle 8 Mart'ta ABD'de düzenlenen "Uluslararası Çocuk Baykuş Sanat Yarışması"nda (International Kids' Owl Art Contest 2026) 40 ülkeden ve ABD'nin 27 eyaletinden toplam 2 bin 978 eser arasında uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu onur ödülü almaya hak kazandı.

Ökten'in eseri ayrıca yarışma kapsamında 2026 yılı resmi Tebrik Kartı Seti'nde kullanılmak üzere seçildi. ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan International Owl Center'de düzenlenen sergide yer alan resim, gelecek yıl mart ayına kadar sergilenecek.

Ökten, Gaziantep'te de 21 Nisan'da düzenlenen "37. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması"nda yaptığı at resmiyle altın, kaplumbağa ile de gümüş madalya kazandı.

"İnternette resimlerle ilgili araştırmalar yapıyorum"

Ökten, AA muhabirine, BİLSEM'de hem müzik hem de resim alanında destek eğitimi aldığını, özellikle resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Bir yıl içerisinde 3 ödül aldığını, bunların kendisini motive ettiğini dile getiren Ökten, resimlerinde daha çok doğa ve hayvan temalarını seçtiğini belirtti.

"İnternette resimlerimle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor, kendimi geliştirmek için çeşitli videolar izliyorum." diyen Ökten, genellikle fırça kullanma tekniği üzerinde araştırmalar yaptığını, videolar izlediğini ifade etti.

İnternette çok kitap okumayı tercih ettiğini belirten Ökten, kitap okumanın zihnini açtığını, böylelikle hayal gücünün daha da geliştiğini anlattı.

Sulu boya resimde gelişmek istediğini ifade eden Ökten, "En büyük hayalim kendimi geliştirerek resim sergisi açmak." dedi.

Anne Sevim Ökten de kızının aldığı ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını, Lina'nın başarısı için her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Ökten, "Lina'nın yeteneğini fark ettik. Hayvanları seviyor. Bunu da tuvallerine yansıtıyor. BİLSEM de bu yeteneğini destekliyor. Mutlu ve gururluyuz. Bütün çocuklarda yetenek vardır. Bu konuda ebeveynlere görev düşüyor. Çocuklarımızın yeteneklerinin körelmemesi için onları desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

BİLSEM Müdürü Hacı Encü ise merkezde 27 öğrencinin eğitim aldığını, öğrencilerinin başarısının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı