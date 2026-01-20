Haberler

Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza, yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Aksaray'da 11 yaşındaki Hamza Kılıç, ağabeyi ve kuzeniyle oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

AKSARAY'da ağabeyi ve kuzeniyle birlikte tüfekle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Hamza Kılıç (11), hayatını kaybetti. Tetiğe kimin dokunduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sağlık Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Hamza Kılıç, birkaç gün önce yarı yıl tatili için ailesiyle birlikte anneannesinin evine geldi. Komşularını ziyaretten dönen anne ve anneanne, Hamza'yı başından yaralı halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri Hamza'nın öldüğünü belirledi. Başından tüfekle vurularak öldüğü belirlenen Hamza'nın, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S. (18) ile birlikte av tüfeğiyle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Tetiğin kime dokunduğunu saptanması için Hamza'nın ağabeyi ve kuzeni, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Hamza'nın cansız bedeni ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
