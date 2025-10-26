Haberler

Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever'in cansız bedeni evde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde asılı halde ölü bulundu.
  • Olay Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi.
  • Ailesi çocuğu asılı halde buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
  • Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
  • Savcının incelemesi sonrası cansız beden otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
  • Mahmut Atilla Sever Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisiydi ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever evde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, ilkokul öğrencisi Mahmut Atilla Sever'i asılı halde bulduklarına dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ASILI OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sever'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever'in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
