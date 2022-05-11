11 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 711 oldu.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,46 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 46 BİN 297 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 827 bin 296 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 46 bin 296 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 768 bin 27 kişiye aşı yapıldı.

DÜNE GÖRE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 858 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 511 hasta taburcu olurken bugün 134 bin 646 test yapıldı.