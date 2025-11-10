Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı" 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Bir Kitap Bin Umut" temasıyla 31 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, yazar buluşmaları ve birçok etkinlik düzenlendi.

Müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve bilgi yarışmalarının da yer aldığı fuarı, 250 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın kente değer kattığını ifade etti.

Fuarı bölge şehirlerinden de ziyaret edenlerin olduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

"Kitap fuarı boyunca 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ile 30 yazar sivil toplum kuruluşu buluşması gerçekleştirildi. Her yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin en önemli kültür etkinliklerinden biri haline gelen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen fuar, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi."