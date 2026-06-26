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Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

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Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay

23 Haziran'da fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 19 şüpheli yakalanmıştı, devam eden günlerde 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu 15 mağdur kadının kurtarıldığı operasyonda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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