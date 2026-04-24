Haberler

Manavgat'ta 11 gündür aranan zabıta personelinin cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 11 gündür aranan zabıta personeli Ali Savaş'ın (35) ırmakta cansız bedeni bulundu.

Manavgat Belediyesi'nin zabıta personeli Ali Savaş, 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Ali Savaş için arama çalışması başlatıldı. Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal verince aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, karada; deniz polisi de ırmakta arama yaptı. Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi.

Irmaktaki tekneciler, bugün saat 13.30 sıralarında bir cismin akıntıyla ilerlediğini fark ederek, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda erkek cesedi buldu. Cansız bedenin, 11 gündür aranan Ali Savaş'a ait olduğu belirlendi. Savaş'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

