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105 Yaşında Vefat Eden Hacı Hasan Turan Defnedildi

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 105 yaşında vefat eden Hacı Hasan Turan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Oğuzlar İlçe Müftüsü tarafından kıldırıldı ve Turan, Oğuzlar Mezarlığı'na defnedildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 105 yaşında vefat eden Hacı Hasan Turan'ın cenazesi defnedildi.

İlçe merkezindeki evinde rahatsızlanan ve ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Turan için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada Oğuzlar İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi, Oğuzlar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan da cenaze evini ziyaret ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel

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