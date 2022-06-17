104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
 - Güncelleme:
104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

İZMİR'de, hakkında sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, bu kartları kullanarak yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.S., 6 yıl sonra yakalandı.

İZMİR'de, hakkında sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, bu kartları kullanarak yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.S., 6 yıl sonra yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılından beri kaçak olan firari hükümlü C.S.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.S., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title